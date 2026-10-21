Гимнасты из России взяли серебро на ЧМ-2026 и завоевали путевку на ОИ-2028

По итогам квалификации на главном старте сезона в Роттердаме российские гимнасты оказались в тройке сильнейших команд мира, завоевав серебро в командном многоборье. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

«Мужская сборная России — в тройке сильнейших команд мира. В напряженной борьбе наши гимнасты завоевали командное серебро #ЧМ26_Роттердам и обеспечили мужской сборной России командную квоту на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе!» — уточнили в федерации.

Российская сборная получила результат 250,329, а японцы взяли золото с 251,928. В командном многоборье отличились атлеты Арсений Духно (вольные упражнения), Даниел Маринов (брусья), Илья Заика (кольца), Савелий Съедин и Мухаммаджон Якубов. Третье место заняла китайская сборная с результатом 249,193.

Женская сборная России по итогам квалификации заняла третье место в Роттердаме на ЧМ-2026. Для многих россиянок этот чемпионат мира стал дебютным.

Финал командного многоборья среди мужчин прошел 20 октября. Среди женщин пройдет 21 октября.

Ранее в Федерации гимнастики России сообщали о проблемах с получением виз для поездки на ЧМ-2026 в Роттердаме.