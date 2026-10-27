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    Умер легендарный тяжелоатлет, шестикратный чемпион мира Давид Ригерт

    Фото: 360.ru

    После продолжительной болезни в возрасте 79 лет скончался легендарный советский спортсмен и тренер, тяжелоатлет Давид Ригерт. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России.

    Будущий чемпион родился в 1947 году, свою первую штангу сделал сам из металлолома. В армии с 1966 года начал заниматься спортом систематически.

    С 1970 по 1978 год завоевал шесть золотых и одну бронзовую медаль на чемпионатах мира, девять раз выигрывал европейские первенства. В 1976 году победил на Олимпийских играх в Монреале. На его счету 63 мировых рекорда и 64 рекорда СССР.

    Завершив спортивную карьеру, Ригерт стал столь же выдающимся тренером. Он возглавлял сборные СССР и России, основал в Таганроге собственную школу тяжелой атлетики.

    Имеет звания Заслуженного мастера спорта СССР и Заслуженного тренера России, награжден орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы.

    В 1999 году Ригерта включили в Зал славы Международной федерации тяжелой атлетики.

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