Россиянин Илья Бородин получил золото на этапе Кубка мира по плаванию
Российский пловец Илья Бородин занял первое место на дистанции 400 метров комплексом. Об этом сообщили на сайте заключительного этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде в Астане.
Спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты 58,95 секунды. Серебро взял итальянец Альберто Раццетти с результатом 4 минуты 00,72 секунды, бронзовым призером стал американец Карсон Фостер, пришедший к финишу за 4 минуты 00,85 секунды.
Турнир проходит в столице Казахстана с 15 по 17 октября. Российские пловцы выступают на на нем с национальной символикой, флагом и гимном.
Ранее россиянин Егор Корнев установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира по плаванию в Ташкенте. Он преодолел дистанцию за 21,28 секунды.
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