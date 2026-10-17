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    Россиянин Илья Бородин получил золото на этапе Кубка мира по плаванию

    Фото: 360.ru

    Российский пловец Илья Бородин занял первое место на дистанции 400 метров комплексом. Об этом сообщили на сайте заключительного этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде в Астане.

    Спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты 58,95 секунды. Серебро взял итальянец Альберто Раццетти с результатом 4 минуты 00,72 секунды, бронзовым призером стал американец Карсон Фостер, пришедший к финишу за 4 минуты 00,85 секунды.

    Турнир проходит в столице Казахстана с 15 по 17 октября. Российские пловцы выступают на на нем с национальной символикой, флагом и гимном.

    Ранее россиянин Егор Корнев установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира по плаванию в Ташкенте. Он преодолел дистанцию за 21,28 секунды.

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