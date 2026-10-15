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    ISU пригласил фигуристов Трусову и Семененко на Гран-при в Китае

    Фото: РИА «Новости»

    Российских фигуристов-одиночников Александру Игнатову (до замужества — Трусова) и Евгения Семененко пригласили на этап Гран-при Международного союза конькобежцев в Китае. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Федерации фигурного катания России Александра Когана.

    «Игнатова и Семененко получили приглашения на этап Гран-при в Китае», — отметил глава федерации.

    Соревнования ISU пройдут с 6 по 8 ноября в Шэньчжэне.

    Ранее Игнатова победила на турнире серии «Челленджер» — Мемориале Дениса Тена — в Казахстане. Семененко в сентябре взял золото соревнований в Словакии, опередив призеров Олимпиады.

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