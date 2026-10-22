Фигуристов Трусову и Семененко пригласили выступить на Гран-при в США

Коган: фигуристы Трусова и Семененко поедут на Гран-при в США и Финляндию

Фигуристов-одиночников Александру Игнатову (в девичестве — Трусову) и Евгения Семененко пригласили на этапы Гран-при в США и Финляндии от Международного союза конькобежцев. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь российской Федерации фигурного катания на коньках Александр Коган.

Спортсмены занимают первые места в списке запасных. Турниры в Америке пройдут с 13 по 15 ноября, в Финляндии — с 20 по 22 ноября.

«Мы получили приглашение на Александру Игнатову для участия в Гран-при США. Также получили приглашение для участия в Гран-при в Финляндии для Евгения Семененко», — поделился Коган.

Александру Игнатову и Евгения Семененко также пригласили на этап Гран-при в Китае.

Ранее Игнатова победила на турнире серии «Челленджер» в Казахстане. Для россиянки это стало первой победой на международных соревнованиях с 2021 года.

Семененко же взял золото соревнований в Словакии, опередив призеров Олимпиады.