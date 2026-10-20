Российских каратистов оштрафовали и выдворили из Польши за попытку участия в турнире

Российских и белорусских каратистов выдворили из Польши при попытке поучаствовать в международном турнире. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Федерацию карате России.

«На прошлой неделе проходил молодежный чемпионат мира. 21 каратист от нас полетел, кто был в заявке. Ни один не был допущен до регистрации и участия, а потом их выдворили», — отметили в спортивном объединении.

Представитель федерации пояснил, что на этапе регистрации польская сторона отказала команде в целевых визах, поэтому спортсменам рекомендовали воздержаться от участия. Четверо россиян и 11 белорусов решили попытать счастья и въехали в страну как туристы, но их выдворили. Нескольких спортсменов оштрафовали.

Ранее трем ведущим российским гимнасткам не дали визы на чемпионат в Нидерланды.