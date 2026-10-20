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    Российских каратистов оштрафовали и выдворили из Польши за попытку участия в турнире

    ФКР: российских каратистов не допустили к соревнованиям польские власти

    Фото: РИА «Новости»

    Российских и белорусских каратистов выдворили из Польши при попытке поучаствовать в международном турнире. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Федерацию карате России.

    «На прошлой неделе проходил молодежный чемпионат мира. 21 каратист от нас полетел, кто был в заявке. Ни один не был допущен до регистрации и участия, а потом их выдворили», — отметили в спортивном объединении.

    Представитель федерации пояснил, что на этапе регистрации польская сторона отказала команде в целевых визах, поэтому спортсменам рекомендовали воздержаться от участия. Четверо россиян и 11 белорусов решили попытать счастья и въехали в страну как туристы, но их выдворили. Нескольких спортсменов оштрафовали.

    Ранее трем ведущим российским гимнасткам не дали визы на чемпионат в Нидерланды.

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