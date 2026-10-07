Кобры стали заползать в отели из-за сезона дождей на Бали

Кобры стали чаще проникать в отели и виллы на Бали во время сезона дождей. Об этом РИА «Новости» сообщили в фонде спасения рептилий Reptil Asih Tabanan.

«В сезон дождей змеи часто проникают в жилые дома, на виллы, в отели и другие помещения, поскольку им нужно тепло», — рассказали в фонде.

Представители фонда сообщили, что неоднократно помогали убирать змей с территории гостиниц и вилл. Для профилактики они посоветовали следить за порядком в помещениях и не допускать, чтобы ветви и растения снаружи соприкасались со зданием.

Влажный период на Бали, как правило, длится с ноября по март, а сухой — с апреля по октябрь.

Ранее в Индии фермер Санджай Чаухан спас соседа, которого укусила кобра. Змея трижды ужалила самого мужчину, пытаясь вырваться, однако он выжил. В ответ фермер укусил кобру.