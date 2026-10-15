Россиянки стали чаще ездить за шубами в Турцию

Россиянки стали чаще ездить на турецкие меховые фабрики в Турцию. Об этом сообщил телеграм-канал «Shot Проверка» .

Турецкие компании устраивают специальные шопинг-туры: туристок бесплатно забирают из гостиниц, возят по салонам с русскоязычными консультантами и обещают скидки до 40%.

В Турции шубу из баргузинского соболя можно приобрести за 400 тысяч рублей, в то время как в Москве на аналогичное изделие придется потратить от 900 тысяч. В некоторых случаях даже с учетом трат на перелет и гостиницу покупка за рубежом может обойтись на сотни тысяч дешевле.

По данным канала, в России шубы подорожали за год в среднем на 23%. При этом искусственный мех за год подешевел на 7%.

Ранее ювелирная сеть Sunlight выяснила, что почти половина представителей поколения зумеров самостоятельно покупает ювелирные украшения. В подарок украшения получают лишь 23%.