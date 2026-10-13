360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Беспорядки на Маврикии не затронули туристические районы

    Фото: РИА «Новости»

    Отели на Маврикии, несмотря на беспорядки, работают в штатном режиме. Волнения произошли за пределами основных туристических районов острова, сообщили 360.ru в Российском союзе туриндустрии.

    Руководитель PR-отдела туроператора ITM group, эксперт РСТ Андрей Подколзин отметил, что туристы находятся в безопасности.

    «Некоторые экскурсии утром действительно пришлось отменить: проводились мероприятия по расчистке дорог и проверке безопасности, из-за чего часть сотрудников не смогли вовремя добраться до рабочих мест», — уточнил он.

    В связи с волнениями в некоторых районах возникли перебои в движении транспорта, школы и учебные заведения временно закрыли, а компании попросили перевести сотрудников на удаленную работу.

    По словам Подколзина, сейчас обстановка на острове стабилизировалась.

    «Ситуация остается на контроле, о существенных изменениях сообщим дополнительно», — добавили в РСТ.

    Ранее российских туристов и их сопровождающих эвакуировали из деревни Джагат в Непале, где произошло наводнение.

    Читайте также

    США перестанут ставить штампы в паспорта при въезде

    Куда можно поехать без загранпаспорта: актуальный список стран для россиян

    Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама

    США перестанут ставить штампы в паспорта при въезде

    Куда можно поехать без загранпаспорта: актуальный список стран для россиян

    Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама