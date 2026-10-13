Беспорядки на Маврикии не затронули туристические районы

Отели на Маврикии, несмотря на беспорядки, работают в штатном режиме. Волнения произошли за пределами основных туристических районов острова, сообщили 360.ru в Российском союзе туриндустрии.

Руководитель PR-отдела туроператора ITM group, эксперт РСТ Андрей Подколзин отметил, что туристы находятся в безопасности.

«Некоторые экскурсии утром действительно пришлось отменить: проводились мероприятия по расчистке дорог и проверке безопасности, из-за чего часть сотрудников не смогли вовремя добраться до рабочих мест», — уточнил он.

В связи с волнениями в некоторых районах возникли перебои в движении транспорта, школы и учебные заведения временно закрыли, а компании попросили перевести сотрудников на удаленную работу.

По словам Подколзина, сейчас обстановка на острове стабилизировалась.

«Ситуация остается на контроле, о существенных изменениях сообщим дополнительно», — добавили в РСТ.

Ранее российских туристов и их сопровождающих эвакуировали из деревни Джагат в Непале, где произошло наводнение.