Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама

Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом режиме для граждан Вьетнама. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Режим продлится один год, до 15 октября 2027 года. Для въезда будет достаточно общегражданского паспорта Социалистической Республики Вьетнам, отметили в документе.

Граждане страны смогут без оформления визы следовать транзитом или находиться в России до 30 дней с гостевыми и деловыми визитами, в туристических целях и при участии в различных мероприятиях.

Такой порядок не распространяется на тех, кто намерен учиться или работать в России, в том числе на журналистов.

Ранее Индонезия и Малайзия разрешили россиянам безвизовый въезд. В АТОР отметили, что эти направления популярны у туристов.