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    Россиянам станет сложнее ездить в туры и круизы по Европе

    РСТ: новые визовые ограничения осложнят поездки в туры и круизы по Европе

    Фото: 360.ru

    Визовые ограничения, которые обсудят в Евросоюзе 14 октября, повлияют в основном на возможность организации туров и круизов с посещением нескольких стран Европы. Об этом 360.ru сообщили в Российском союзе туриндустрии.

    На ближайшем совещании рабочей группы рассмотрят предложение Германии о формировании единого ограничительного подхода к выдаче виз россиянам. Также в повестке применение положений 21-го пакета санкций и вопросы о визах с ограниченной территориальной действительностью, которые позволяют находиться на территории одного или нескольких государств Шенгенской зоны.

    Если такое решение примут, станет сложнее организовывать туры и круизы с посещением разных европейских стран, отметил руководитель аналитического центра АПКАП, эксперт РСТ Михаил Абасов.

    В РСТ подчеркнули, что меры пока только обсуждают, и до момента утверждения они могут сильно измениться.

    Ранее в организации рассказали, куда чаще всего ездят семьи с детьми на осенних каникулах.

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