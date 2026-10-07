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    В РСТ объяснили практику отказа турецких отелей в заселении одиноким мужчинам

    Фото: РИА «Новости»

    Отели в Турции давно практикуют отказ в заселении одиноким мужчинам и мужским компаниям. Об этом рассказал 360.ru руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.

    По его словам, чаще всего практика встречалась в семейных курортных отелях. Причиной стали опасения пьяных дебошей.

    «В Турции действительно есть отдельные отели, которые не размещали одиноких мужчин или мужские компании. При этом говорить о массовых отказах некорректно: это была внутренняя политика конкретных объектов, а не общее правило для Турции», — сказал Абдюханов.

    Он отметил, что туроператоры обычно знали о таких ограничениях и учитывали их при бронировании. Мужчинам, которые собираются поехать в одиночку или компанией, Абдюханов посоветовал заранее уточнить правила отеля.

    О массовом отказе турецких отелей заселять одиноких мужчин и мужские компании сообщил телеграм-канал Baza. В публикации отметили, что селить в одной комнате двух друзей гостиницы соглашаются редко, а одинокому путешественнику и вовсе могут не продать тур.

    Ранее в Анталье выразили надежду на спасение неудачного турсезона российскими отдыхающими.

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