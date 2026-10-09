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    Air Arabia возобновила ежедневные рейсы из Москвы в Шарджу

    Фото: РИА «Новости»

    Авиакомпания Air Arabia начала выполнять полеты в Шарджу из аэропорта Домодедово. Об этом сообщили в Минтрансе.

    Первый рейс из Объединенных Арабских Эмиратов прибыл 8 октября в 21:45 по московскому времени. Полеты выполняют ежедневно на Airbus A320neo, который вмещает 174 пассажира.

    Из Домодедова самолет вылетает в 22:35 и приземляется в Шардже в 06:00 следующего дня. Обратно борт отправляется в 16:00 и прибывает в Москву в 21:45.

    С 14 декабря Air Arabia увеличит число рейсов до двух в день.

    Авиакомпания с 28 февраля фактически не выполняла полетную программу в Россию. Причиной этого стало обострение ситуации на Ближнем Востоке из-за конфликта между Ираном и США.

    Ранее в Сети появились слухи о том, что арабские авиакомпании начали отменять рейсы в Россию. Однако эта информация оказалась ложной.

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