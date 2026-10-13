Россиянка рассказала об обстановке в Малайзии на фоне сообщений об опасном смоге

Россиянка показала смог в Малайзии и рассказала о ситуации с воздухом

В районе Куала-Лумпура наблюдается небольшая дымка, однако сильного задымления нет. Об этом рассказала в беседе с 360.ru Россиянка Аэлита Майборода.

«Есть небольшой смог. В принципе, все видно. Какого-либо сильного задымления нет. В Куала-Лумпуре примерно то же самое. Сегодня даже было видно абсолютно все башни», — рассказала россиянка.

Она также сняла видео, на котором показала обстановку. По словам девушки, по вечерам здесь идут дожди, после которых становится еще более душно.

Ранее Baza сообщила, что дым от лесных и торфяных пожаров в Индонезии распространился на территорию Малайзии. По данным телеграм-канала, повышенное загрязнение воздуха зафиксировали в 20 районах страны.

В августе сильнейшие за 10 лет лесные пожары охватили Ямало-Ненецкий автономный округ. Смог дошел дошел до Салехарда, Тарко-Сале и Нового Уренгоя.