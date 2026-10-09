Жительница Красноярского края купила Audi и наутро разбила ее в пьяной поездке

22-летняя жительница Шарыпово попала в аварию на следующий день после покупки Audi A5. Автомобиль перевернулся и сгорел, за рулем девушка была пьяной и без прав, сообщает prmira.ru .

2 октября девушка купила Audi A5 и отправилась в Назарово отмечать покупку. На следующее утро она поехала обратно, не протрезвев. Около 10 часов на 79-м км трассы Шарыпово — Назарово автомобиль вылетел в кювет, перевернулся и загорелся.

В салоне находились молодой человек и несовершеннолетняя девушка. Водительница и пассажиры выбрались из горящей машины и разъехались по домам на попутках, не дождавшись экстренных служб. Позже водительница и ее пассажирка обратились в больницу с травмами.

Автоинспекторы установили, что девушка села за руль пьяной: алкотестер показал 0,57 мг/л в выдыхаемом воздухе. У нее не было водительских прав, автомобиль не стоял на учете, полис ОСАГО отсутствовал.

За пьяную езду без прав девушке грозит арест до 15 суток либо штраф в 45 тысяч рублей. Дополнительные штрафы предусмотрены за отсутствие регистрации автомобиля и страховки.