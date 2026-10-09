360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Жительница Красноярского края купила Audi и наутро разбила ее в пьяной поездке

    22-летняя жительница Шарыпово попала в аварию на следующий день после покупки Audi A5. Автомобиль перевернулся и сгорел, за рулем девушка была пьяной и без прав, сообщает prmira.ru.

    2 октября девушка купила Audi A5 и отправилась в Назарово отмечать покупку. На следующее утро она поехала обратно, не протрезвев. Около 10 часов на 79-м км трассы Шарыпово — Назарово автомобиль вылетел в кювет, перевернулся и загорелся.

    В салоне находились молодой человек и несовершеннолетняя девушка. Водительница и пассажиры выбрались из горящей машины и разъехались по домам на попутках, не дождавшись экстренных служб. Позже водительница и ее пассажирка обратились в больницу с травмами.

    Автоинспекторы установили, что девушка села за руль пьяной: алкотестер показал 0,57 мг/л в выдыхаемом воздухе. У нее не было водительских прав, автомобиль не стоял на учете, полис ОСАГО отсутствовал.

    За пьяную езду без прав девушке грозит арест до 15 суток либо штраф в 45 тысяч рублей. Дополнительные штрафы предусмотрены за отсутствие регистрации автомобиля и страховки.

    Читайте также

    СМИ опровергли информацию, что женщина в Шереметьеве убила ребенка туалетной бумагой

    Пожар разгорелся в буддийском комплексе «Устуу-Хурээ» в Туве

    В пригороде Баку произошло извержение грязевого вулкана

    Bruno Girin

    Бездомную собаку пронзили стрелой неизвестные в Таганроге

    Трибуна с людьми рухнула в центре развлечений на западе Москвы

    В Вологодской области нашли потерявшегося 11-летнего грибника

    Медведь задрал девять собак и утащил теленка в иркутском селе

    Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на производстве

    Генконсульство России опровергло слухи о пилоте-россиянине на борту Flydubai

    IMAGO/Zoonar.com/Markus Mainka

    Экс-модель Ксению Максимову объявили в международный розыск

    Ilya Moskovets/URA.RU

    Блогера Оксану Зиму избили в московском магазине на глазах у сына

    ФСБ пресекла деятельность двух групп «икорных бутлегеров» в Магаданской области