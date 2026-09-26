Трибуна с людьми рухнула в центре развлечений на западе Москвы

Источник 360.ru: трибуна с людьми упала в развлекательном парке в Москве

Несколько человек получили травмы при падении трибуны в развлекательном парке в московском районе Раменки. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, в помещении слышны крики о помощи. По предварительным данным, при падении пострадала женщина. Источник уточнил, что ее забрали прибывшие на место сотрудники скорой помощи.

По неподтвержденным данным, обрушение трибуны произошло в парке «Мастер Панин». Сейчас на площадке проходит «Вселенский карнавал огня».

Официального подтверждения этой информации нет.

Руководитель парка Игорь Панин в комментарии РЕН ТВ опроверг обрушение трибуны. По его словам, несколько нетрезвых зрителей упали после того, как перелезли через ограду.

В конце прошлой недели солист группы «БиС» Дмитрий Бикбаев сорвался с троса и упал в толпу зрителей во время выступления в Москве. После приземления артист встал на ноги и продолжил свое выступление.