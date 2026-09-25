Блогера Оксану Зиму избили в московском магазине на глазах у сына

Блогер Оксана Зима заявила о нападении продавца магазина на глазах у сына

Московского блогера и технодиджея Оксану Зиму избили в столичном магазине известной торговой сети. Об этом она рассказала в беседе с 360.ru.

По ее словам, две другие работницы стояли и молча смотрели, не пытаясь остановить нападение. Одна из них несколько раз заявила, что блогер находится в нетрезвом состоянии, хотя та, по ее словам, не употребляет алкоголь.

«Вчера в магазине на меня было совершенно нападение сотрудником в присутствии моего трехлетнего сына. Некий работник по имени Иван избил меня на глазах у моего ребенка. Бил кулаками в лицо, душил и в конце выкинул на асфальт», — заявила Зима.

Зима рассказала, что конфликт начался из-за неправильно пробитого товара. Она попросила заменить сигареты, но получила отказ.

«Только из-за того, что по их же вине пробили не то и отказались мне поменять, весь конфликт и начался», — пояснила она.

Женщина вызвала скорую и написала заявление в полицию. Она также планирует обратиться в вышестоящие инстанции и суд.

В МВД подтвердили, что 24 сентября поступила информация о конфликте между гражданами на этой улице. Сейчас проводится проверка.

Пресс-служба сети магазинов не ответила на вопросы 360.ru.

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