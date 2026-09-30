Медведь задрал девять собак и утащил теленка в иркутском селе

Медведь убил девять собак в Березняковском поселении Иркутской области. Также хищник утащил теленка в лес и напал на поросенка, сообщил телеграм-канал Babr Mash со ссылкой на главу населенного пункта Анну Ефимову.

По ее словам, охотники ранили агрессивного медведя, но тот убежал.

В целях безопасности детей перевели на дистанционное обучение до конца недели. Местных жителей попросили не выходить из дома после 18:00.

Сейчас охотники патрулируют территорию и разыскивают животное.

Ранее режим повышенной готовности из-за диких животных ввели в Забайкальском крае. Губернатор Александр Осипов объяснил, что медведи стали часто выходить к населенным пунктам, и эта ситуация требует особого внимания.

В связи с активностью хищников главы округов сформируют рабочие группы и проинформируют жителей. Также власти возьмут на контроль ситуацию со свалками, которые привлекают медведей.