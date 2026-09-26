Сегодня 11:54 Бездомную собаку пронзили стрелой неизвестные в Таганроге В Таганроге волонтеры нашли собаку с железной стрелой в теле Эксклюзив

Происшествия

Дороги

Животные

Полиция

В Таганроге бездомную собаку обнаружили с железной стрелой, которая пробила насквозь тело животного. Об этом 360.ru сообщил очевидец.

По предварительным данным, в бездомных собак могли стрелять из арбалета. Животное нашла по дороге на работу местная жительница. По ее словам, собаки много лет жили на этой территории и не проявляли агрессии к людям. «Я видела собаку с этой стрелой. Она навстречу мне бежала, бедная. Люди ходят на работу по той дороге. То есть это же мог оказаться и человек на месте собаки», — рассказала очевидец.

1/3 2/3 3/3