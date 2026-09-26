Бездомную собаку пронзили стрелой неизвестные в Таганроге
В Таганроге волонтеры нашли собаку с железной стрелой в теле
В Таганроге бездомную собаку обнаружили с железной стрелой, которая пробила насквозь тело животного. Об этом 360.ru сообщил очевидец.
По предварительным данным, в бездомных собак могли стрелять из арбалета. Животное нашла по дороге на работу местная жительница. По ее словам, собаки много лет жили на этой территории и не проявляли агрессии к людям.
«Я видела собаку с этой стрелой. Она навстречу мне бежала, бедная. Люди ходят на работу по той дороге. То есть это же мог оказаться и человек на месте собаки», — рассказала очевидец.
Собаку доставили в ветеринарную клинику, где специалисты обследовали животное и извлекли стрелу. После процедуры она осталась на лечении.
«Провели диагностику внутренних травм, вытащили стрелу, и сейчас она у меня на лечении. Ночь пережила. Это уже второй случай в нашем городе», — добавила неравнодушная жительница.
Теперь очевидцы намерены обратиться с заявлением в полицию.
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