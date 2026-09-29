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    ФСБ пресекла деятельность двух групп «икорных бутлегеров» в Магаданской области

    Фото: РИА «Новости»

    Сотрудники ФСБ накрыли в Магаданской области две преступные группы, которые организовали оптовую перевозку и сбыт немаркированной красной икры. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщило РИА «Новости».

    Всего правоохранители изъяли из незаконного оборота более двух тонн продукции, стоимость которой — примерно 14 миллионов рублей.

    Следствие установило, что злоумышленники организовали незаконную перевозку икры рыб лососевых пород авиатранспортом из поселка Эвенск в Магадан и другие российские регионы.

    Ранее губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил, что в регионе серьезно сократился объем нелегальных поставок немаркированной красной икры.

    Глава региона обратил внимание, что раньше в аэропорту Петропавловска-Камчатского можно было увидеть множество тележек с контейнерами икры, на которую не было документов. Сейчас багаж проходит маркировку, что не создает сложностей для пассажиров, но наносит удар по деятельности браконьеров.

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