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    В Вологодской области нашли потерявшегося 11-летнего грибника

    Фото: РИА «Новости»

    В Вологодской области нашли 11-летнего мальчика, потерявшегося в лесу. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в «Максе».

    «Ребенок найден, жив. Поисковая операция завершена. Мальчик найден в районе деревни Шейкино. Медики его осмотрели, угрозы здоровью нет», — написал он.

    Губернатор поблагодарил всех, кто участвовал в поисках ребенка.

    По его словам, мальчик с отцом ушли в лес за грибами. Когда ребенок пропал, мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже.

    На поиски ребенка отправились 20 полицейских, в числе которых были кинологи, шесть добровольцев из поисково-спасательного отряда, техника и квадрокоптер. Они искали ребенка в районе деревни Туриково в Белозерском округе. Местные жители, включая охотников, тоже помогали.

    Ранее в Калининграде нашли 11-летнего школьника, который за сутки до этого не пришел домой и ночевал в подъезде. Ребенок опасался, что родители будут его ругать.

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    Belkin Alexey/news.ru