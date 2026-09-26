В Вологодской области нашли потерявшегося 11-летнего грибника

В Вологодской области нашли 11-летнего мальчика, потерявшегося в лесу. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в «Максе».

«Ребенок найден, жив. Поисковая операция завершена. Мальчик найден в районе деревни Шейкино. Медики его осмотрели, угрозы здоровью нет», — написал он.

Губернатор поблагодарил всех, кто участвовал в поисках ребенка.

По его словам, мальчик с отцом ушли в лес за грибами. Когда ребенок пропал, мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже.

На поиски ребенка отправились 20 полицейских, в числе которых были кинологи, шесть добровольцев из поисково-спасательного отряда, техника и квадрокоптер. Они искали ребенка в районе деревни Туриково в Белозерском округе. Местные жители, включая охотников, тоже помогали.

Ранее в Калининграде нашли 11-летнего школьника, который за сутки до этого не пришел домой и ночевал в подъезде. Ребенок опасался, что родители будут его ругать.