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    Генконсульство России опровергло слухи о пилоте-россиянине на борту Flydubai

    IMAGO/Zoonar.com/Markus Mainka
    Фото: IMAGO/Zoonar.com/Markus Mainka/www.globallookpress.com

    Генеральное консульство России в Дубае опровергло сообщения СМИ о том, что один из пилотов самолета Flydubai, на котором произошел инцидент, — российский гражданин. Об этом сообщил ТАСС.

    По предварительной информации, на борту вообще не было россиян, добавили дипломаты.

    В то же время израильские силовики не исключают, что в самолете произошла попытка теракта, написал ТАСС со ссылкой на Ynet.

    Правоохранительные органы проверяют всю имеющуюся информацию. Одна из основных версий — попытка самоубийства одного из пилотов по террористическим мотивам.

    Корреспондент израильского 12-го канала сообщил, что подозреваемого летчика допрашивают.

    Днем 30 сентября борт компании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигналы сначала о ЧС, затем о захвате, после чего перестал выходить на связь.

    Самолет экстренно посадили в Саудовской Аравии. Авиакомпания сообщила о драке между пилотами.

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