Генконсульство России опровергло слухи о пилоте-россиянине на борту Flydubai
Генеральное консульство России в Дубае опровергло сообщения СМИ о том, что один из пилотов самолета Flydubai, на котором произошел инцидент, — российский гражданин. Об этом сообщил ТАСС.
По предварительной информации, на борту вообще не было россиян, добавили дипломаты.
В то же время израильские силовики не исключают, что в самолете произошла попытка теракта, написал ТАСС со ссылкой на Ynet.
Правоохранительные органы проверяют всю имеющуюся информацию. Одна из основных версий — попытка самоубийства одного из пилотов по террористическим мотивам.
Корреспондент израильского 12-го канала сообщил, что подозреваемого летчика допрашивают.
Днем 30 сентября борт компании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигналы сначала о ЧС, затем о захвате, после чего перестал выходить на связь.
Самолет экстренно посадили в Саудовской Аравии. Авиакомпания сообщила о драке между пилотами.