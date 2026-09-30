Генконсульство России опровергло слухи о пилоте-россиянине на борту Flydubai

Генеральное консульство России в Дубае опровергло сообщения СМИ о том, что один из пилотов самолета Flydubai, на котором произошел инцидент, — российский гражданин. Об этом сообщил ТАСС .

По предварительной информации, на борту вообще не было россиян, добавили дипломаты.

В то же время израильские силовики не исключают, что в самолете произошла попытка теракта, написал ТАСС со ссылкой на Ynet.

Правоохранительные органы проверяют всю имеющуюся информацию. Одна из основных версий — попытка самоубийства одного из пилотов по террористическим мотивам.

Корреспондент израильского 12-го канала сообщил, что подозреваемого летчика допрашивают.

Днем 30 сентября борт компании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигналы сначала о ЧС, затем о захвате, после чего перестал выходить на связь.

Самолет экстренно посадили в Саудовской Аравии. Авиакомпания сообщила о драке между пилотами.