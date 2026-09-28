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    Экс-модель Ксению Максимову объявили в международный розыск

    Ilya Moskovets/URA.RU
    Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

    В отношении бывшей модели Ксении Максимовой возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщило РИА «Новости».

    Экс-модель объявили в международный розыск.

    «Сразу после начала СВО на Украине указанная гражданка в интересах британских элит образовала в Лондоне организацию Russian Democratic Society UK*, объединившую вокруг себя российских релокантов на территории Великобритании», — уточнили в ФСБ.

    Через структуру обвиняемая собирала деньги, оборудование и другую помощь в интересах Украины. Она также превратила организацию в площадку для выступлений лиц, планирующих насильственный захват власти и смену конституционного строя в России.

    Максимову включили в перечень Росфинмониторинга «Организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

    Ранее в международный розыск объявили американского наемника Джонатана Милфорда. Он входил в состав бригады ВСУ и участвовал в боях в ДНР.

    *Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность организации.