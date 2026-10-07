Пожар разгорелся в буддийском комплексе «Устуу-Хурээ» в Туве

В Туве начался пожар в буддийском монастырском комплексе «Устуу-Хурээ». Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

«На центральный пункт пожарной связи Главного управления МЧС России по Республике Тыва поступило сообщение о возгорании в местечке Ортаа-Алак, в пяти километрах от города Чадан», — заявили в ведомстве.

К тушению привлекли 12 спасателей и четыре единицы техники. В итоге огонь локализовали, в результате ЧП никто не пострадал. Для установки причин случившегося на место отправили дознавателей государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по республике.

Ранее пожар случился в двухкомнатной квартире на улице Демьяна Бедного в Санкт-Петербурге. Один человек пострадал, его госпитализировали. Огонь разгорелся на площади 13 квадратных метров. К тушению привлекли 15 человек и три единицы техники. По факту произошедшего начали проверку.