Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на производстве

Открытое горение на промышленном предприятии во Владимирской области ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Первого октября в 3:48 поступило сообщение о пожаре в здании по производству пластика по адресу: Владимирская область, город Петушки, улица Заклязменская», — заявили в ведомстве.

На место быстро прибыли спасатели. Открытое горение уже ликвидировали. Данных о пострадавших не поступало. Площадь огня составила 3900 квадратных метров. К тушению привлекли 47 специалистов и 13 единиц техники.

Ранее пожар случился в городе Покачи в ХМАО — огонь разгорелся на площади 300 квадратных метров на первом и втором этажах в общежитии на Аганской улице. Спасатели смогли предотвратить переход пламени на пристроенный магазин.

В результате ЧП пострадал один человек. Его эвакуировали и доставили в Покачевскую городскую больницу.