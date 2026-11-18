Два человека пострадали при пожаре в Москве на Новоясеневском проспекте. Огонь разгорелся в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, возгорание началось в квартире на пятом этаже девятиэтажки. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров. Из горящей квартиры спасли двух человек. Одного госпитализировали, второй находится в машине скорой помощи.

Ранее пожар в многоквартирном доме случился в деревне Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области. В результате ЧП погиб пенсионер. Из горящего дома по маршевой лестнице эвакуировали 25 человек. К тушению привлекли дежурные караулы 42-й и 43-й пожарно-спасательных частей. Причины случившегося начали устанавливать дознаватели.