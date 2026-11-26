Чтобы спасти девочку, у которой остановилось сердце во время перелета из Алжира в Тиндуф, российские врачи на протяжении 50 минут проводили ей сердечно-легочную реанимацию. Об этом 360.ru рассказал Илья Марей, который входил в группу Русской гуманитарной миссии.

«Как только девочка потеряла сознание — мы начали проведение сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Реанимационные мероприятия мы проводили около 50 минут», — сообщил Марей.

Врач отметил, что волонтеры обратили внимание на состояние девочки 15-16 лет, которой бортпроводники давали кислород. Они предложили помощь, но на тот момент она не требовалась. Несмотря на это, медики остались рядом.

Другой врач — Забил Алекперов — уточнил, что группа медиков сразу обратила внимание на девочку в инвалидной коляске.

«Когда в салон садится ребенок-инвалид, вы в любом случае будете контролировать состояние, стараться держать в поле зрения, потому что всякое может случиться в полете», — объяснил он.

Когда девочке стало плохо, врачи осмотрели ее, опросили маму и проверили кислородное оборудование. В момент, когда у ребенка остановилось сердце, специалисты начали вручную проводить реанимационные мероприятия.

«Менялись в основном три человека, это я, собственно, Илья Космачев и Илья Марей», — добавил Алекперов.

Когда борт приземлился, врачи передали девочку реанимационной группе.

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