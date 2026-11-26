В Богородском городском округе ликвидировали крупный пожар на территории производственно-складского комплекса в Электроугли. Об этом сообщил заместитель начальника территориального управления №6 Дмитрий Иойнис.

Сообщение о возгорании в производственно-складском здании на Сафоновском переулке поступило в «Систему-112» в 2 часа 27 минут 26 ноября. Прибывшие пожарные увидели сильный густой дым и языки пламени из ангара.

«Пламя охватило складские помещения готовой продукции, где хранились стройматериалы и лакокрасочные изделия. В связи с плотной застройкой производственных зданий возникла угроза распространения огня на соседние строения», — уточнил Иойнис.

Тушение осложняли сильная задымленность, высокая горючесть материалов и взрывы емкостей с лакокрасочными изделиями. Около четырех часов пожарные боролись с огнем, обеспечив бесперебойную подачу воды от пожарного гидранта.

В 06.23 объявили ликвидацию открытого горения, в 12.35 — ликвидацию последствий пожара. В тушении участвовали работники 240-й, 241-й, 242-й, 238-й, 337-й и 259-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы.