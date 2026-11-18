На борту самолета из Минеральных Вод, севшего в аэропорту Антальи после сообщения о бомбе, взрывных устройств не обнаружили. Об этом сообщила пресс-служба российского Генконсульства в турецком городе.

Российские дипломаты связались со службой безопасности аэропорта. По предоставленной информации, пассажиров успешно эвакуировали. Лайнер отогнали на специально отведенную стоянку, где выполнили все необходимые проверочные мероприятия.

«По их результатам взрывчатых веществ на борту самолета не обнаружено», — отметили в пресс-службе.

Россияне не обращались в Генконсульство и связи с этой ситуацией.

Ранее рейс из Минеральных Вод компании «Азимут» подал сигнал о бомбе на борту. Его направили на посадку.