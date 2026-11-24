В результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в селе Кулунда в Алтайском крае погиб человек. Об этом со ссылкой на СУСК РФ по региону сообщило РИА «Новости» .

Жертвой ЧП стал мужчина 1974 года рождения. Он находился в соседней с эпицентром квартире.

По данным регионального главка МЧС, на месте взрыва работает группировка сил и средств. Из дома вывели пять человек, еще восемь эвакуировались самостоятельно. Спасатели локализовали огонь на площади около 60 квадратных метров.

«В готовности два пункта временного размещения для нуждающихся в эвакуации вместимостью 300 человек», — отметили в МЧС.

На четвертом и пятом этажах произошло обрушение. По факту взрыва возбудили уголовное дело. Проводится проверка исполнения федерального законодательства при эксплуатации газового оборудования. Ход уголовного дела находится на контроле региональной прокуратуры.