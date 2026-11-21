Полыхающий на юго-востоке МКАД прицеп фуры сняли на видео

Пламя охватило прицеп большегрузного автомобиля на внешней стороне Московской кольцевой автодороги. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

На них видно, что пламя полностью охватило полыхающий прицеп.

Как сообщил источник 360.ru, водитель большегруза отцепился и отъехал в сторону. Оперативные службы уже прибыли на место.

В пресс-службе столичного Департамента транспорта уточнили, что прицеп загорелся на 12-м километре кольцевой автодороги в районе Кузьминского лесопарка.

В обстоятельствах и причинах возникновения огня разбираются оперативные службы города. В ведомстве призвали водителей выбирать пути объезда после перекрытия внешней стороны МКАД.

В начале сентября на внешней стороне МКАД вспыхнул грузовой автомобиль УАЗ «Патриот». Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы, прибывшие на место пожарные ликвидировали пламя на площади шесть квадратных метров.