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    Водитель погиб в ДТП с тремя грузовиками и легковушкой на А-107 в Москве

    Фото: РИА «Новости»

    Четыре автомобиля столкнулись на 224 километре Московского малого кольца, один человек погиб. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

    Авария произошла на участке трассы А-107 между Калужским и Варшавским шоссе в Троицком административном округе столицы. Участниками ДТП стали два большегруза — груженый металлоломом КамАЗ и JAC, водитель которого погиб, а также улетевшая в кювет «Газель» и легковой автомобиль Volkswagen.

    Часть дороги оказалась перекрыта.

    «Движение осуществляется по одной полосе из двух и затруднено по А-107 в сторону Варшавского шоссе на 4,5 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — предупредили в Дептрансе Москвы.

    Ранее в Санкт-Петербурге девушка за рулем авто врезалась в машину скорой помощи. По предварительным данным, она могла находиться в состоянии алкогольного опьянения, поскольку от медосвидетельствования отказалась.

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