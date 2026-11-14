Водитель погиб в ДТП с тремя грузовиками и легковушкой на А-107 в Москве

Четыре автомобиля столкнулись на 224 километре Московского малого кольца, один человек погиб. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Авария произошла на участке трассы А-107 между Калужским и Варшавским шоссе в Троицком административном округе столицы. Участниками ДТП стали два большегруза — груженый металлоломом КамАЗ и JAC, водитель которого погиб, а также улетевшая в кювет «Газель» и легковой автомобиль Volkswagen.

Часть дороги оказалась перекрыта.

«Движение осуществляется по одной полосе из двух и затруднено по А-107 в сторону Варшавского шоссе на 4,5 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — предупредили в Дептрансе Москвы.

Ранее в Санкт-Петербурге девушка за рулем авто врезалась в машину скорой помощи. По предварительным данным, она могла находиться в состоянии алкогольного опьянения, поскольку от медосвидетельствования отказалась.