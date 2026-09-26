Пропавшие Усольцевы могли укрыться в труднодоступной пещере

Семья Усольцевых могла укрыться от непогоды в пещере или ущелье, куда не дошли поисковики. Такую версию высказала руководитель поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт в беседе с РИА «Новости» .

По словам Вульферт, в сложном рельефе поисковые группы иногда считают отдельные зоны недоступными для людей и откладывают их проверку. Однако пропавшие могли в стрессовой ситуации дойти и до туда. В качестве возможных укрытий она назвала пещеры и ущелья.

«Если сначала погода была хорошей, а потом ухудшилась, то в любом случае люди из чувства самосохранения будут искать укрытия. Возможно, это именно та история, когда они спрятались в какое-то укрытие, либо, как вариант, туда провалились», — сказала она.

Вульферт добавила, что человека, упавшего в расщелину, вполне можно не заметить.

Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка в районе поселка Кутурчин. Масштабные поиски в последний раз проводили в июне 2026 года, возможность их продолжения рассматривали ближе к концу сентября.