Сегодня 18:30 Загадка тайги длиною в год: куда на самом деле пропала семья Усольцевых? Фото: КГКУ «Спасатель» Эксклюзив

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С момента загадочного исчезновения в Красноярском крае семьи Усольцевых прошел почти год. В конце сентября 2025-го Сергей, Ирина и их маленькая дочь отправились в небольшой поход, но назад уже не вернулись. Спасатели и волонтеры раз за разом прочесывали местность, но ни одной зацепки так и не появилось. Зато возникли другие версии случившегося — поговаривали, что семейство могло сбежать от долгов в США. Если ли еще шанс найти следы Усольцевых и что на самом деле могло с ними случиться, разбирался 360.ru.

Где пропали Усольцевы Усольцевы отправились в поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье 28 сентября прошлого года. Вечером того же дня супруги вместе с дочерью должны были вернуться домой, однако этого так и не произошло. Первой неладное заподозрила коллега Ирины, когда та не вышла на работу, а телефон не отвечал. Она связалась с Даниилом Баталовым — сыном женщины от первого брака. После этого молодой человек обратился за помощью в правоохранительные органы, и в Красноярском крае стартовала масштабная поисковая операция. К поискам привлекли больше 1500 человек, помощь оказывали сотни волонтеров, задействовали беспилотники и авиацию. Но ни самих Усольцевых, ни даже их личных вещей в тайге обнаружить не удалось. Нашли только их автомобиль, оставленный на окраине ближайшего поселка.

Фото: КГКУ «Спасатель»

Версии исчезновения Усольцевых Поисковые работы возобновляли несколько раз, и поначалу сын Ирины прочесывал местность вместе со спасателями, правоохранителями и волонтерами. Однако в июле 2026 года организаторы операции запретили Даниилу участвовать. «Я опытный. Смог бы помочь. Для меня совсем не понятно, почему на поиски пускают волонтеров, но не пускают меня», — недоумевал Баталов. В Следкоме, в свою очередь, заявляли, что в целом больше не допускают гражданских к поискам из соображений безопасности: природа в тех краях бывает суровой и непредсказуемой. Именно на этом строилась и основная версия исчезновения семейства. Предполагалось, что Усольцевы могли получить травмы, провалившись в одну из скрытых расщелин, или же попытались укрыться там от непогоды, а выбраться назад не получилось.

Фото: КГКУ «Спасатель»

Параллельно распространялись слухи о криминальном флере истории. Правоохранители отрабатывали и версию о расправе, но подтверждений она не получила. «Информация, распространяемая в социальных медиа о том, что семью Усольцевых могли похоронить в известняке, не соответствует действительности», — пояснял представитель краевого СК. Слухами обрастали и другие варианты случившегося. Поговаривали, что семейство могло инсценировать исчезновение и пуститься в бега. Поводом для этого в Сети называли долги Сергея: к ноябрю прошлого года мужчине предстояло выплатить крупные кредиты. Почти сразу же всплыли сведения о связи Усольцевых с США: за океаном живет 17-летний сын Усольцева от предыдущего брака — Матвей. Интернет-пользователи активно обсуждали, что семейство могло отправиться в Соединенные Штаты по поддельным документам.

Фото: КГКУ «Спасатель»

Другим направлением для побега называли Азию. Многие вспоминали интервью, которое Сергей дал еще в 2015 году. В нем он мечтательно рассуждал о переезде в Таиланд. Масла в огонь подлили слухи о том, Усольцевых действительно заметили на острове Пхукет. Впрочем, соответствующих доказательств так и не появилось. Почему следы Усольцевых так и не нашли Так или иначе, продолжать искать Усольцевых в Кутурчинском Белогорье уже бессмысленно, заявил с беседе с ТАСС президент Красноярской краевой федерации альпинизма Николай Захаров. По его словам, за прошедшее время какие-либо следы уже должны были найтись. «Сейчас, когда прошел год после пропажи, я уверен: нет смысла искать их [в Кутурчинском Белогорье]. Потому что нет их там. Такого не бывает, чтобы ни следа. При этом искали тщательно, наши альпинисты подключались. <…> Надо смотреть, где они еще могут быть», — сказал Захаров.

Фото: КГКУ «Спасатель»

Аналогичное мнение выразил в беседе с 360.ru и Данила Михайловский, эксперт и тренер в области безопасности и выживания. Он уверен: поиски в той же местности спустя столь длительное время бесполезны. «Никто не знает, что с ними произошло. Если это все-таки криминальная история, то все сделано так, чтобы они пропали без следа. Если они каким-то образом подготовили исчезновение и пересекли границу, то сделали это безупречно. Знаете, сложнее всего разбудить человека, который не хочет просыпаться. И если Усольцевы живы и не хотят, чтобы их нашли, их не найдут», — отметил собеседник 360.ru. Когда можно будет поставить точку в истории Усольцевых Операцию в Кутурчинском Белогорье действительно вели тщательно, однако исключать вероятность того, что спасатели и волонтеры все-таки что-то упустили, нельзя. На это в беседе с 360.ru указал глава поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

Сколько бы мы ни искали, у нас всегда будет мнение, что есть новые и новые действия, которых мы еще не совершили. Это природа, которая сильно меняется в течение года. Крайне сложный рельеф, большая площадь. И пока точка не поставлена. Григорий Сергеев