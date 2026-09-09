Загадка тайги длиною в год: куда на самом деле пропала семья Усольцевых?
С момента загадочного исчезновения в Красноярском крае семьи Усольцевых прошел почти год. В конце сентября 2025-го Сергей, Ирина и их маленькая дочь отправились в небольшой поход, но назад уже не вернулись. Спасатели и волонтеры раз за разом прочесывали местность, но ни одной зацепки так и не появилось. Зато возникли другие версии случившегося — поговаривали, что семейство могло сбежать от долгов в США. Если ли еще шанс найти следы Усольцевых и что на самом деле могло с ними случиться, разбирался 360.ru.
Где пропали Усольцевы
Усольцевы отправились в поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье 28 сентября прошлого года. Вечером того же дня супруги вместе с дочерью должны были вернуться домой, однако этого так и не произошло.
Первой неладное заподозрила коллега Ирины, когда та не вышла на работу, а телефон не отвечал. Она связалась с Даниилом Баталовым — сыном женщины от первого брака. После этого молодой человек обратился за помощью в правоохранительные органы, и в Красноярском крае стартовала масштабная поисковая операция.
К поискам привлекли больше 1500 человек, помощь оказывали сотни волонтеров, задействовали беспилотники и авиацию. Но ни самих Усольцевых, ни даже их личных вещей в тайге обнаружить не удалось. Нашли только их автомобиль, оставленный на окраине ближайшего поселка.
Версии исчезновения Усольцевых
Поисковые работы возобновляли несколько раз, и поначалу сын Ирины прочесывал местность вместе со спасателями, правоохранителями и волонтерами. Однако в июле 2026 года организаторы операции запретили Даниилу участвовать.
«Я опытный. Смог бы помочь. Для меня совсем не понятно, почему на поиски пускают волонтеров, но не пускают меня», — недоумевал Баталов.
В Следкоме, в свою очередь, заявляли, что в целом больше не допускают гражданских к поискам из соображений безопасности: природа в тех краях бывает суровой и непредсказуемой.
Именно на этом строилась и основная версия исчезновения семейства. Предполагалось, что Усольцевы могли получить травмы, провалившись в одну из скрытых расщелин, или же попытались укрыться там от непогоды, а выбраться назад не получилось.
Параллельно распространялись слухи о криминальном флере истории. Правоохранители отрабатывали и версию о расправе, но подтверждений она не получила.
«Информация, распространяемая в социальных медиа о том, что семью Усольцевых могли похоронить в известняке, не соответствует действительности», — пояснял представитель краевого СК.
Слухами обрастали и другие варианты случившегося. Поговаривали, что семейство могло инсценировать исчезновение и пуститься в бега. Поводом для этого в Сети называли долги Сергея: к ноябрю прошлого года мужчине предстояло выплатить крупные кредиты.
Почти сразу же всплыли сведения о связи Усольцевых с США: за океаном живет 17-летний сын Усольцева от предыдущего брака — Матвей. Интернет-пользователи активно обсуждали, что семейство могло отправиться в Соединенные Штаты по поддельным документам.
Другим направлением для побега называли Азию. Многие вспоминали интервью, которое Сергей дал еще в 2015 году. В нем он мечтательно рассуждал о переезде в Таиланд.
Масла в огонь подлили слухи о том, Усольцевых действительно заметили на острове Пхукет. Впрочем, соответствующих доказательств так и не появилось.
Почему следы Усольцевых так и не нашли
Так или иначе, продолжать искать Усольцевых в Кутурчинском Белогорье уже бессмысленно, заявил с беседе с ТАСС президент Красноярской краевой федерации альпинизма Николай Захаров. По его словам, за прошедшее время какие-либо следы уже должны были найтись.
«Сейчас, когда прошел год после пропажи, я уверен: нет смысла искать их [в Кутурчинском Белогорье]. Потому что нет их там. Такого не бывает, чтобы ни следа. При этом искали тщательно, наши альпинисты подключались. <…> Надо смотреть, где они еще могут быть», — сказал Захаров.
Аналогичное мнение выразил в беседе с 360.ru и Данила Михайловский, эксперт и тренер в области безопасности и выживания. Он уверен: поиски в той же местности спустя столь длительное время бесполезны.
«Никто не знает, что с ними произошло. Если это все-таки криминальная история, то все сделано так, чтобы они пропали без следа. Если они каким-то образом подготовили исчезновение и пересекли границу, то сделали это безупречно. Знаете, сложнее всего разбудить человека, который не хочет просыпаться. И если Усольцевы живы и не хотят, чтобы их нашли, их не найдут», — отметил собеседник 360.ru.
Когда можно будет поставить точку в истории Усольцевых
Операцию в Кутурчинском Белогорье действительно вели тщательно, однако исключать вероятность того, что спасатели и волонтеры все-таки что-то упустили, нельзя. На это в беседе с 360.ru указал глава поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.
Сколько бы мы ни искали, у нас всегда будет мнение, что есть новые и новые действия, которых мы еще не совершили. Это природа, которая сильно меняется в течение года. Крайне сложный рельеф, большая площадь. И пока точка не поставлена.
Григорий Сергеев
Собеседник 360.ru добавил, что следственные действия еще ведутся. Окончательные выводы можно будет сделать только после их завершения.
«Природа не всегда отдает тех, кто туда пошел. Но мы делаем все возможное», — заключил эксперт.