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    Водитель и пассажир Hyundai погибли в ДТП под Петербургом

    Два молодых человека погибли при столкновении Hyundai Solaris с «ГАЗель Next» на дороге от Петербурга к усадьбе «Богословка». Легковой автомобиль выехал на встречную полосу, сообщает «Мойка 78».

    Авария произошла 14 октября примерно в 20:08 на 5 километре автодороги «СПб — Свердлова — Всеволожск». Подробности опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    За рулем Hyundai Solaris находился 19-летний юноша. После выезда на встречную полосу его машина врезалась в «ГАЗель Next», которой управлял 43-летний мужчина.

    Водитель легкового автомобиля умер в машине скорой помощи. Его 22-летний пассажир погиб на месте. Возбуждено уголовное дело.

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