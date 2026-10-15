Водитель и пассажир Hyundai погибли в ДТП под Петербургом

Два молодых человека погибли при столкновении Hyundai Solaris с «ГАЗель Next» на дороге от Петербурга к усадьбе «Богословка». Легковой автомобиль выехал на встречную полосу, сообщает «Мойка 78» .

Авария произошла 14 октября примерно в 20:08 на 5 километре автодороги «СПб — Свердлова — Всеволожск». Подробности опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

За рулем Hyundai Solaris находился 19-летний юноша. После выезда на встречную полосу его машина врезалась в «ГАЗель Next», которой управлял 43-летний мужчина.

Водитель легкового автомобиля умер в машине скорой помощи. Его 22-летний пассажир погиб на месте. Возбуждено уголовное дело.