Обломки БПЛА повредили крышу частного дома в Сочи

В Сочи обнаружили обломки беспилотников по нескольким адресам, в том числе на территории аэропорта. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

В одном из административных зданий произошло возгорание, которое оперативные службы быстро ликвидировали.

Фрагменты БПЛА также рухнули в частном секторе и на территориях отелей. В одном из частных домов пострадала кровля, в другом возник пожар, его потушили.

По информации оперштаба, во всех случаях обошлось без пострадавших. На местах работают оперативные и специальные службы.

Ранее стало известно, что дата-центр «Яндекса» во Владимире приостановил работу после налета украинских беспилотников. До этого несколько модулей дата-центра «Яндекса» в Калуге также вышли из строя после ударов БПЛА. Информация о пострадавших не поступала.