Отец и сын пропали на рыбалке в Красноярском крае

В Назаровском округе Красноярского края полиция и спасатели ищут пропавших рыбаков. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

«Экстренные службы и сотрудники полиции проводят комплексные поисково-спасательные мероприятия по установлению местонахождения граждан, пропавших во время рыбалки», — заявили правоохранители.

По их данным, 8 октября в дежурную часть ОМВД России «Назаровский» обратилась жительница Ачинска, супруг которой 1956-го и сын 1987 года рождения отправились на рыбалку в деревню Усть-Березовка. Сейчас их местонахождение неизвестно.

Водолазы обследуют акваторию и дно реки Сереж, полиция ищет пропавших в близлежащих населенных пунктах. Поиски продолжаются.

Ранее два рыбака пропали в Хабаровском крае. Они отправили в акваторию Татарского пролива на лодке без прав на управление.