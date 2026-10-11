В Красноярском крае пропали отправившиеся на рыбалку отец и сын

В Красноярском крае ищут двух мужчин, который поехали на рыбалку в Назаровском округе и пропали. Об этом сообщила пресс-служба КГКУ «Спасатель».

«По данным полиции, автомобиль, в котором находились отец и сын, мог съехать с моста в реку Сереж в районе деревни Усть-Березовка», — указали в организации.

Накануне на месте возможного происшествия работали спасатели Ачинского поисково-спасательного отделения. Они обследовали 300 квадратных метров дна реки, однако пропавших не нашли.

Ранее стало известно, что в Краснодаре вечером 7 октября ушел из дома и не вернулся восьмилетний мальчик. Ведутся его поиски.