Китаец поверил в крупный выигрыш и пропал без вести на три месяца

Житель Китая по имени Чжао поверил сообщению о выигрыше 90 миллионов юаней (13 миллионов долларов) и отправился в Пекин за призом. Но вместо денег его ждала череда приключений, которая закончилась спустя три месяца в глухой деревне во Внутренней Монголии. ОБ этом сообщило издание Ifeng .

В полицию Пекина обратился брат пропавшего Чжао. Он пояснил, что родственник приехал в столицу и уже три месяца не выходит на связь. Семья опасалась, что с ним что-то случилось.

Правоохранители выяснили, что мужчина приехал в Пекин за крупным выигрышем, о котором узнал в интернете. Но обещанный приз оказался уловкой мошенников. Тогда же полицейские организовали ему возвращение домой. Но во время приезда на Западный вокзал Чжао исчез.

По дороге к поезду он познакомился с посредником по трудоустройству, который пригласил его в город Чифэн во Внутренней Монголии в качестве пастуха. Опыта обращения со скотом у Чжао не оказалось и он ушел с фермы.

По дороге он потерял телефон и заблудился. Без связи и еды мужчина потерял сознание, его нашли жители деревни. Они помогли ему и приютили у себя, после чего спасенный Чжао стал помогать им по хозяйству. Связаться с родными он так и не смог.

Между тем полиция продолжала поиски. В Чифэн они нашли удостоверение личности Чжао и опросили более 100 местных жителей. В конце концов пропавшего нашли в далекой деревне Он Нюд. Выяснилось, что преступления в отношении него не совершали и все три месяца он оставался жив. Полицейские подтвердили родственникам, что Чжао находится в безопасности, после чего помогли ему воссоединиться с семьей.

В понедельник, 5 октября, канадские спасатели эвакуировали застрявшего в ущелье горы Кроун 16-летнего подростка. Спасенный юноша рассказал, что маршрут ему проложил искусственный интеллект. В итоге молодой человек зашел на самый сложный участок, который преодолеть не смог.