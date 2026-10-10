Трижды теряла сознание. Москвичку едва не убил укол рыбы-камня в океане

Mash: туристка из Москвы едва не погибла после укола рыбы-камня на Шри-Ланке

Туристка из Москвы получила опасную травму во время купания в Индийском океане у берегов Шри-Ланки. Женщина случайно задела рыбу-камень, после чего у нее резко заболела нога и началось онемение, сообщил телеграм-канал Mash .

Выбравшись на берег, пострадавшая заметила кровь и обратилась за помощью в кафе. Сначала окружающие предположили, что ее укусила мурена или морской еж. Однако примерно через пять минут боль и онемение усилились настолько, что женщина перестала самостоятельно передвигаться.

С вечера до утра туристку перевозили между больницами. Медики сделали ей около десяти инъекций, в том числе морфина для обезболивания.

Позднее врачи установили, что причиной травмы стал ядовитый шип рыбы-камня. Токсин удалось нейтрализовать до поражения жизненно важных органов. Женщина трижды теряла сознание.

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