Землетрясение магнитудой 3,8 произошло на Ставрополье

В Ставропольском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8, обошлось без жертв и разрушений. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Красногвардейский район, зафиксировано сейсмособытие магнитудой 3,8 на глубине 10 километров. Жертв, разрушений и социальной напряженности нет», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Ранее в Панаме произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате подземных толчком повреждения получили жилые дома, гостиницы и больницы. Также пострадали не менее 27 человек. По словам россиянина, проживающего в республике, первые сильные толчки они ощутили около часа дня, а потом периодические немного покачивало.