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    Землетрясение магнитудой 3,8 произошло на Ставрополье

    Фото: РИА «Новости»

    В Ставропольском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8, обошлось без жертв и разрушений. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

    «Красногвардейский район, зафиксировано сейсмособытие магнитудой 3,8 на глубине 10 километров. Жертв, разрушений и социальной напряженности нет», — сообщил собеседник агентства.

    По его словам, службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

    Ранее в Панаме произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате подземных толчком повреждения получили жилые дома, гостиницы и больницы. Также пострадали не менее 27 человек. По словам россиянина, проживающего в республике, первые сильные толчки они ощутили около часа дня, а потом периодические немного покачивало.

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