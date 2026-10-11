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    Пожар уничтожил склад с гумпомощью для Украины в Германии

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Немецкие правоохранители инициировали расследование после пожара, полностью уничтожившего склад с гуманитарной помощью для Украины во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на местную полицию.

    «Инвалидные коляски, подгузники и другие гуманитарные грузы для Украины: все это было уничтожено в результате пожара на территории одной из франкфуртских школ», — уточнили журналисты.

    Гумпомощь хранилась на территории школы имени Виктора Франкла в районе Дорнбуш. Склад арендовала волонтерская инициатива.

    Пожар вспыхнул в ночь на 9 октября. Пламя охватило первый этаж арендованной пристройки. В полиции не исключили версию умышленного пожога. Отдел госбезопасности подключился к расследованию.

    Ранее боевики ВСУ атаковали Донецк, серьезные повреждения получил припаркованный рядом со складом гуманитарной помощи Международного Комитета Красного Креста грузовик с эмблемой организации.

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