Внедорожник протаранил припаркованные машины на востоке Москвы

Источник 360.ru: внедорожник протаранил машины на парковке на востоке Москвы

Водитель Land Cruiser протаранил припаркованные автомобили на улице Крузенштерна на востоке Москвы. Как сообщил 360.ru источник в экстренных службах столицы, водитель внедорожника выехал на встречную полосу при попытке объехать медленный мусоровоз.

По его словам, после столкновения водитель и пассажир иномарки выскочили из машины и сбежали с места аварии.

Источник 360.ru подчеркнул, что припаркованные машины стояли пустые.

Свидетель аварии сообщил 360.ru, что несколько человек в ДТП все же пострадали. Подробности об их состоянии он не привел.

«В толпе говорят, что водитель Land Cruiser был пьян и ехал точно больше разрешенных [километров в час]. Но это так, по слухам», — добавил очевидец.

Столкновение машин на улице Крузенштерна подтвердили в пресс-службе московского Дептранса.

«Произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — заявили в ведомстве.

Также там предупредили водителей, что движение в районе аварии затруднено. Участников дорожного движения призвали выбирать пути объезда.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции уточнили, что от наезда Land Cruiser пострадали четыре припаркованных автомобиля. В ведомстве добавили, что начали розыск устроившего аварию водителя.

Сегодня же стало известно о гибели в ДТП женщины, управлявщей Toyota RAV4 в Пензенской области.

Как сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции, иномарка столкнулась с «ГАЗелью» и грузовик SITRAK на 727-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Женщина-водитель скончалась, а двух ее пассажиров доставили в больницу.