В Италии начали массово исчезать домашние кошки перед Хэллоуином

«Это своего рода ритуал в недели, предшествующие празднику. Отлавливать кошек могут люди, возможно, даже не итальянцы, которым за это платят», — предположила президент отделения Национальной организации защиты животных (ENPA) Мария Роза Инкандела.

Она напомнила, что еще до пандемии коронавируса в районе Читта-ди-Кастелло установили присутствие сектантов после обнаружения сожженных останков кошек. Тогда мужчина и женщина на машине поймали кошку, но очевидцы не запомнили номер авто.

Всего пропали около 20 кошек. Инкандела предупредила, что в зоне риска домашние питомцы, так как они добрее и более контактные, чем уличные.

Ранее вьетнамские правоохранители арестовали 12 человек, похитивших более 2700 кошек, как уличных, так и домашних, чтобы продать на мясо в рестораны.