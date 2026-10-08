360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Италии начали массово исчезать домашние кошки перед Хэллоуином

    Фото: РИА «Новости»

    Итальянские зоозащитники забили тревогу из-за массового исчезновения кошек в преддверии Хэллоуина. Ежегодно неизвестные похищают животных ради ритуальных жертвоприношений, сообщило издание La Nazione.

    «Это своего рода ритуал в недели, предшествующие празднику. Отлавливать кошек могут люди, возможно, даже не итальянцы, которым за это платят», — предположила президент отделения Национальной организации защиты животных (ENPA) Мария Роза Инкандела.

    Она напомнила, что еще до пандемии коронавируса в районе Читта-ди-Кастелло установили присутствие сектантов после обнаружения сожженных останков кошек. Тогда мужчина и женщина на машине поймали кошку, но очевидцы не запомнили номер авто.

    Всего пропали около 20 кошек. Инкандела предупредила, что в зоне риска домашние питомцы, так как они добрее и более контактные, чем уличные.

    Ранее вьетнамские правоохранители арестовали 12 человек, похитивших более 2700 кошек, как уличных, так и домашних, чтобы продать на мясо в рестораны.

    Читайте также

    В Энгельсе трех новорожденных котят выбросили с восьмого этажа, они погибли

    Зоопсихолог Капустина посоветовала выбирать корм для кошек с минимальным количеством злаков

    Зоопсихолог Сиротина порекомендовала выбирать кошкам клички с шипящими звуками

    Фелинологи отметили, что в доме, где живут несколько кошек, у каждого питомца должен быть свой туалет

    Похитившую более 2000 кошек для продажи на мясо банду арестовали во Вьетнаме

    Живодер выбросил трех кошек с 20-го этажа в Москве, они погибли

    Ura.ru: породы «британская вислоухая» в природе не существует, хотя под таким названием продают котят

    Зоопсихолог назвала необычный первый симптом болезни у кошек

    Владельцы котов начали массово проверять интеллект кошек с помощью IQ-теста

    KP.RU: кошки сильнее собак изменили поведение ради жизни с людьми

    Ученые выявили два фактора, увеличивающие риск смерти у кошек

    Что за лев этот тигр. Стамбульская кошка спасла квартиру от четверых грабительниц