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    В Перми четырехлетняя девочка выпала из окна седьмого этажа

    Фото: РИА «Новости»

    В Перми погибла четырехлетняя девочка, выпав из окна многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

    По данным следствия, вечером 8 октября мать уложила спать двоих детей четырех и девяти лет, а затем вышла на кухню. Когда она вернулась, младшей девочки в кровати не было, а окно оказалось открытым.

    Женщина спустилась из квартиры на седьмом этаже на улицу и нашла тело ребенка без признаков жизни. Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

    Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас они допрашивают свидетелей и изучают обстоятельства случившегося.

    В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра.

    «Помните, что нескольких секунд вашего невнимания может быть достаточно для того, чтобы произошла трагедия», — напомнили в СК.

    Ранее в Москве ребенок погиб после падения с 23-го этажа.

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