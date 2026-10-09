В Перми четырехлетняя девочка выпала из окна седьмого этажа

В Перми погибла четырехлетняя девочка, выпав из окна многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

По данным следствия, вечером 8 октября мать уложила спать двоих детей четырех и девяти лет, а затем вышла на кухню. Когда она вернулась, младшей девочки в кровати не было, а окно оказалось открытым.

Женщина спустилась из квартиры на седьмом этаже на улицу и нашла тело ребенка без признаков жизни. Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас они допрашивают свидетелей и изучают обстоятельства случившегося.

В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра.

«Помните, что нескольких секунд вашего невнимания может быть достаточно для того, чтобы произошла трагедия», — напомнили в СК.

Ранее в Москве ребенок погиб после падения с 23-го этажа.