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    Во Владивостоке из-за мощных дождей затопило улицы

    Из-за непогоды во Владивостоке ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

    Особый режим будет действовать до 18:00 1 октября.

    В администрации призвали не парковать автомобили рядом с деревьями, подпорными стенами, заборами и неустойчивыми конструкциями, а также отказаться от отдыха у воды.

    Более 200 рабочих и 100 единиц спецтехники устраняют последствия непогоды: они убирают грунт и прочищают ливневки в разных районах города.

    Местная жительница Мария в беседе с 360.ru отметила, что во Владивостоке из-за ливней возникают перебои в работе транспорта.

    «По городу сейчас огромные лужи», — добавила она.

    Ранее непогода обрушилась на Валенсию. В испанском городе парализовало транспортное сообщение, из-за ливней пришлось отменить матч Ла Лиги между «Леванте» и «Атлетиком». Государственное метеорологическое агентство Испании объявило экстренное предупреждение.

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