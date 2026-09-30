Во Владивостоке из-за мощных дождей затопило улицы

Из-за непогоды во Владивостоке ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Особый режим будет действовать до 18:00 1 октября.

В администрации призвали не парковать автомобили рядом с деревьями, подпорными стенами, заборами и неустойчивыми конструкциями, а также отказаться от отдыха у воды.

Более 200 рабочих и 100 единиц спецтехники устраняют последствия непогоды: они убирают грунт и прочищают ливневки в разных районах города.

Местная жительница Мария в беседе с 360.ru отметила, что во Владивостоке из-за ливней возникают перебои в работе транспорта.

«По городу сейчас огромные лужи», — добавила она.

Ранее непогода обрушилась на Валенсию. В испанском городе парализовало транспортное сообщение, из-за ливней пришлось отменить матч Ла Лиги между «Леванте» и «Атлетиком». Государственное метеорологическое агентство Испании объявило экстренное предупреждение.