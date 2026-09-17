Валенсию затопило мощными ливнями

Валенсия стала уходить под воду из-за мощных ливней. Паводки парализовали город — в соцсетях появились кадры с места.

Из-за дождей на улицах образовались сильные потоки воды, которые застопорили движение транспорта. Накануне из-за непогоды в испанском городе отменили матч Ла Лиги между «Леванте» и «Атлетиком».

Из-за разбушевавшегося шторма государственное метеорологическое агентство Испании объявило экстренное предупреждение.

В России прошедшее лето стало самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Главную роль сыграли высокие температуры в Сибири и на Урале. На климат оказывает влияние феномен Эль-Ниньо.