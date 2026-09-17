17 сентября 2026 19:11 Более 10 питомцев умерли. Ветклинику в Екатеринбурге обвинили в халатности Ветклинику в Екатеринбурге обвинили в халатности и гибели животных Эксклюзив

Происшествия

Россия

Животные

Екатеринбург

Более 10 животных умерли после лечения в ветклинике «Хатико» в Екатеринбурге. Последней «жертвой» стал амстафф Харли, которого укусил клещ. Владельцы питомцев обвинили врачей в халатности, в клинике заявили о несвоевременном обращении хозяев за помощью.

Что говорят хозяева животных Хозяйка погибшего амстаффа Харли Дарья рассказала 360.ru о случившемся с ее собакой. Семилетнего пса привезли в клинику 13 сентября в 00:50 с укусом клеща и подозрением на пироплазмоз. «На месте оплатили вакцину, анализы, обследование, лечение и содержание в стационаре. Мы доверились им. До этого по телефону мне говорили, что тест на пироплазмоз [займет] 15 минут, и лучше везите раньше. Оставили собаку. Следующие 17 часов стали, можно сказать, медленным убийством. Они начали безостановочно заливать дорогостоящие неэффективные капельницы. Начали отказывать почки», — заявила Дарья.

Фото: 360.ru

Только в 10 утра, по словам хозяйки, собаке сделали прививку.

Своими действиями они разогнали разрушенные эритроциты по организму, забили почки — и продолжили вливать капельницы. Около 12:00–13:00 начался отек мозга. К 15:00–16:00 отказали почки полностью. Мы приехали в клинику в 17:00. К собаке нас не пустили. В 18:17 собака умерла. Только в 21:30 нам дали подойти к телу.

Еще одна клиентка ветклиники Дарья рассказала, как после лечения пострадал ее кот — его спасли в другом учреждении. «Мы тоже столкнулись с халатным, некомпетентным отношением врачей в этой клинике. История у нас достаточно долгая. Если кратко, то поставили неправильный диагноз, если конкретнее — онкологию, начали опасное лечение (химиотерапия), брали анализы внутри своей клиники, которые оказались ложными, мы перепроверяли в разных клиниках», — поделилась она. В «Хатико» коту диагностировали кардиопатологию, но должного лечения не назначили. «Нас „откачивали“ в условиях другой клиники», — добавила Дарья.

Ответ ветклиники «Хатико» на обвинения В ветклинике отвергли обвинения в халатности. Там 360.ru объяснили, что в случае с собакой врач действовал согласно протоколу, а причиной гибели Харли стало несвоевременное обращение хозяев.

Мы выражаем глубокие соболезнования владельцам собаки, но не принимаем голословные обвинения в нарушении качества оказанных ветеринарных услуг, халатности и непрофессионализме. Владельца Харли, его семью призываем к сдержанному, корректному поведению. Скорбь Ваша понятна и оправдана, но со своей стороны заверяем Вас, что потеря Харли воспринимается врачами клиники как личная потеря.