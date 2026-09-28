Тело женщины нашли в холодильнике в Волгоградской области
В Волжском в квартире нашли в холодильнике тело женщины
По факту обнаружения тела женщины в одной из квартир дома в городе Волжском возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК Волгоградской области.
Тело неустановленной женщины нашли 24 сентября в многоэтажке на улице Кирова. Следственный комитет возбудил дело по статье об убийстве.
По данным РИА «Новости», труп находился в холодильнике. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.
Ранее абхазская милиция нашла в Гаграх тело молодой девушки из Оренбургской области. Туристка пропала после встречи со знакомым, живущим в Гудауте.
Он встретился с ней в Гаграх, а затем уехал на такси на съемную квартиру в селе Псахара. По версии следствия, там мужчина задушил девушку во время конфликта. Злоумышленник вывез труп в район Бзыбского ущелья и оставил его в кустах у проселочной дороги.