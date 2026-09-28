Неизвестные положили на могилу Летова свиную голову с надписями на латыни

Омская полиция начала проводить проверку в связи с осквернением могилы основателя группы «Гражданская оборона» Егора Летова на Старо-Восточном кладбище. Об этом сообщила «Российская газета» .

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и лиц, причастных к этому.

По данным телеграм-канала Shot, злоумышленники приклеили к памятнику Летова свиную голову с надписями на русском языке и латыни. Оскверненную могилу заметил поклонник творчества музыканта.

По информации Baza, внутри покрашенной в серый цвет свиной головы находилась священная книга.

Ранее вандалы разрисовали надписями Дачные термальные источники на Камчатке. Злоумышленники выцарапали слова на английском языке у подножия вулкана, испортив вид на дикую природу. Гид Елена Сафонова отметила, что огромная надпись в туристической локации исчезнет только в следующем году, когда сойдет снег.